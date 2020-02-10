Из Находки вышло судно, которое в РФ считают способным достроить «Северный поток – 2»

Из порта российского города Находка вышло судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое министр энергетики РФ Александр Новак называл в декабре 2019 года способным достроить газопровод «Северный поток – 2», прокладка которого остановлена из-за санкций.
Согласно данным мониторингового ресурса Vesselfinder, «Академик Черский» следует в Сингапур, расчетное время прибытия судна – 22 февраля.
Новак утверждал, что для достройки газопровода судно «Академик Черский» необходимо дополнительно подготовить, на что понадобиться время.
Краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский» с 2016 года находится в эксплуатационном управлении ООО «Газпром флот».
«Северный поток – 2» – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.
В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», проходящего по континентальному шельфу Дании.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток – 2». В минфине США заявили, что санкции против «Турецкого потока» и «Северного потока – 2» вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.
Трубоукладчик «Северного потока – 2», швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что санкции США против компаний, связанных с «Северным потоком – 2», могут отложить завершение его строительства на несколько месяцев.
Оператор «Северного потока – 2» 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км почти из 2460 км, газопровод достроен на 93%.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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