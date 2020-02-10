Британский телеведущий после 27 лет брака осознал, что он гей

Телеведущий Филлип Шофилд из Великобритании прожил 27 лет в браке, после чего назвал себя геем. Каминг-аут он сделал при помощи публикации на собственной странице в Instagram.

В эфире одного из телешоу Шофилд осознал, что в течение всей жизни ощущал некое внутреннее противоречие. В соответствии со словами телеведущего, он крайне горд и счастлив осознать свою настоящую сексуальную ориентацию. Помимо этого, Шофилд сообщил, что на сегодня не намерен вступать в какие-либо другие отношения. Семья мужчины оказала ему поддержку, узнав о его нетрадиционной ориентации. Жена телеведущего достаточно хорошо отнеслась к неожиданному сообщению.

О супруге Шофилд сообщил, между ними не было особо больших секретов. Он назвал избранницу потрясающей и невероятной женщиной. Телеведущий оказался поражён любовью и добротой родных, встретивших его признание без негатива. Согласно словам Шофилда, он ощущал сильное смятение и бессонницу, переживая, что причиняет неудобства собственной семье.

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