Наука: Климатологи заметили усиление глобальных течений океанов

В последнее время энергия океанских течений увеличивается на 15 процентов каждые 10 лет, обещая новые глобальные изменения климата Земли.

Колоссальные океанские течения, каждое из которых может переносить больше масс воды, чем все реки Земли, вместе взятые, во многом определяют глобальный климат. Но и сами они испытывают сильное влияние климатических изменений последних десятилетий. В частности, поэтому их скорость увеличилась, о чем сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Команда ученых из Китая, США и Австралии, работавших во главе с Шицзянем Ху (Shijian Hu) из Академии наук КНР, использовала данные наблюдений и компьютерного моделирования, показав, что с 1990 по 2013 год энергия океанских течений росла примерно на 15 процентов за 10 лет. Такие перемены не пройдут бесследно для климата Земли, хотя специалистам еще предстоит выяснить их точные последствия.

До сих пор среди климатологов не было общего мнения о том, как глобальное потепление влияет на циркуляцию вод Мирового океана. Наблюдения давали противоречивые результаты. Так, японское течение Куросио выглядит довольно стабильным, Гольфстрим ослабевает, а тихоокеанские течения, наоборот, усиливаются. Однако глобальной картины до сих пор не было, и авторам новой работы пришлось собирать ее самостоятельно.

Обнаруженное ими усиление океанских течений оказалось неожиданно большим. Однако известно, что в последние десятилетия наблюдается стабильное увеличение силы ветров, по-видимому, связанное с глобальным потеплением. Именно под их влиянием могут набирать дополнительную энергию и течения морей. В свою очередь, они оказывают влияние на глобальный климат, замыкая этот цикл.

Более мощные тропические течения способны переносить больше масс теплой воды к умеренным и даже полярным широтам. Более теплая вода хуже удерживает растворенный углекислый газ, что может снизить его поглощение из атмосферы. Меньше в ней сохраняется и кислорода, что усложняет жизнь бесчисленным морским организмам. Сильные течения лучше перемешивают воду, достигая большей глубины, и должны повлиять на весь тепловой режим океана. Нам еще предстоит подтвердить и оценить эти последствия — а возможно, и ощутить их на себе.

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