Наука: Сладкая газировка меняет метаболизм всего за один месяц

Учёные во всём мире не раз поднимали вопрос о вреде безалкогольных сладких газированных напитков. И вот теперь специалисты из университета Бангора (Bangor University) совместно с коллегами из университета Юты (University of Utah) предоставили прямые доказательства.

Регулярное употребление сладкой газировки приводит к тому, что мышцы начинают использовать продовольствие в качестве топлива, то есть главным источником энергии для них становятся не жиры, а углеводы.

Исследование, опубликованное в журнале European Journal of Nutrition, состояло из двух параллельных экспериментов: на людях и отдельно взятых мышечных клетках.

Одиннадцать здоровых мужчин и женщин в возрасте около 20 лет на протяжении четырёх недель ежедневно употребляли сладкие газированные напитки. Все участники вели умеренно активный образ жизни. До и после эксперимента осуществлялся забор крови добровольцев, пункция мышечной ткани и анализ скорости обменных процессов в организме.

Также на сладкую диету учёные посадили и изолированные мышечные клетки.

В обоих случаях исследователи зафиксировали отклонение метаболических процессов от нормы: повышалась скорость метаболизма углеводов, наблюдалось увеличение интенсивности расщепления глюкозы и образования липидов, в том числе и жиров.

Учёные предполагают, что одну из ключевых ролей в таком сдвиге играет белок MondoА, участвующий в регуляции расщепления глюкозы (гликолизе).

Медики уверяют, что представленные факты доказывают: регулярное употребление "шипучки" уже через месяц приводит к изменениям в мышцах, аналогичным тем, которые наблюдаются у людей, страдающих ожирением и сахарным диабетом второго типа.

"Наша работа доказывает, что озабоченность по поводу сладких газированных напитков не беспочвенна. Наши мышцы реагируют на повышенный уровень сахара в крови и делают метаболизм менее эффективным не только сиюминутно, но и в перспективе. Этот процесс приводит ко всё меньшей способности организма сжигать жиры и, как следствие, к ожирению. Кроме того, организм перестанет справляться с повышенным уровнем сахара в крови", — поясняет доктор Ганс-Питер Кубис (Hans-Peter Kubis), возглавлявший исследование.

Доктор Кубис считает, что правительства должны принять меры для решения проблемы неограниченного потребления сладких напитков. Тем более, что это касается не только любимых всеми газировок, но и подслащенных фруктовых соков.

А пока запреты не ввели на уровне государства, задумайтесь о последствиях сами, советуют учёные. Если вас мучает жажда, и вы мечтаете о стакане сладкой "шипучки", остановитесь и подумайте ещё раз, ведь это ставит под угрозу ваше здоровье.

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