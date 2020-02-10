NI — только США и Китай перестанут друг от друга зависеть, они разделят мир на блоки

У Китая и США на борьбу за влияние накладывается идеологическое противостояние, пишет обозреватель National Interest. И потому, когда они перестанут дуг от друга зависеть, возникнут экономические блоки, и пойдёт откат от глобализации. И в этом случае Европа окажется в трудной позиции, ведь давление на неё со стороны США лишь вырастет.



Reuters

На саммите НАТО в декабре прозвучала идея, что Китай может стать связующим звеном для альянса, но политолог Питер Рудольф в своей статье для National Interest отмечает, что вряд ли это произойдёт. Наоборот, по его словам, конфликт Вашингтона и Пекина грозит внести ещё больше раздора между США и Евросоюзом.

Европа долгое время считала, что в процессе интеграции в миропорядок Китай станет конструктивным игроком, а экономическая модернизация превратится в политическую. Однако всё вышло иначе, и теперь Китай обладает большим влиянием на страны Европы, вплоть до того, что они не могут выразить единую позицию, например, когда речь заходит о правах человека в Китае. Китай теперь в Европе считают «экономическим соперником», «систематическим противником, который продвигает альтернативные модели управления».

Однако рост Китая влияет на США и Европу по-разному, отмечает автор статьи. В Вашингтоне его воспринимают как долгосрочную угрозу для лидерских позиций США в мире. И эта борьба за влияние смешивается с идеологическим противостоянием. А раз две страны воспринимают друг друга как потенциальных военных противников, их отношения формируются через перспективу дилеммы безопасности.

В случае с Европой у Китая нет ни конфликта статусов, ни глобальной конкуренции за влияние. Но Европа не может оказать влияние на противостояние Китая и США. Однако, когда Пекин и Вашингтон перестанут так сильно зависеть друг от друга, возникнут экономические блоки, и пойдёт откат от глобализации. И в этом случае Европа окажется в трудной позиции, ведь давление на неё со стороны США лишь вырастет.

Штаты непременно постараются вовлечь Европу в свою политику по Китаю, чтобы европейские технологии не утекли их врагу. Система по контролю за технологиями уже существовала во времена холодной войны и была направлена против коммунистических стран, от неё отказались в 1994 году. Затем ввели гораздо более мягкую систему, которая контролирует экспорт вооружений и товаров и технологий двойного назначения, но она не направлена против конкретных стран. Кроме того, в Вашингтоне придерживались мнения, что слишком сильный контроль над экспортом не возымеет значительного эффекта, но при этом снизит возможности американских фирм внедрять инновации.

В итоге, если США зададутся целью ввести ограничения на экспорт, то у них есть два варианта, которые друг друга не исключают. Во-первых, они могут выработать с союзниками совместную систему по контролю за экспортом. Во-вторых, они могут использовать экстратерриториальные рычаги собственной системы и режим санкций, чтобы вынудить европейские компании выбирать между рынками США и Китая. Эта система уже показала свою эффективность в случае с Ираном.

Но при этом и последствия будут более серьёзными, ведь Китай — второй по величине партнёр ЕС после США, предупреждает автор статьи в National Interest.

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