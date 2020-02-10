Вирусный ГУЛАГ и конспирология — у CNN свой взгляд на борьбу с коронавирусом в России

В РФ приезжих с подозрением на заражение коронавирусом отправляют в сибирские санатории на карантин, передаёт корреспондент CNN. При этом, по его словам, чтобы новый вирус не разрушил отношения РФ и Китая, на российском телевидении утверждают, что в новой эпидемии виноваты США и американские фармкомпании.

А мы возвращаемся к главному сюжету часа: из-за нового коронавируса, вспышка которого произошла в китайской Ухани, уже погибли более 800 человек; заразились же вирусом более 37 тысяч людей. Сразу несколько стран пытаются эвакуировать своих граждан из Китая, и главный вопрос теперь — что с ними делать, когда они прибудут домой? РФ потенциальных носителей вируса отправляет в Сибирь. Репортаж Мэтью Чанса.

На мрачном сибирском аэродроме первых россиян, эвакуированных из китайской Ухани, ждал холодный приём — чтобы не допустить распространения инфекции, чемоданы прямо на взлётной полосе поливают дезинфицирующим веществом. Работники экстренных служб в защитных костюмах провожают пассажиров в зону карантина.

Возможное заражение коронавирусом приводит сюда — в этот захолустный санаторий советской эпохи, где нужно будет провести две недели под строгим присмотром. Это — «вирусный ГУЛАГ», где изолируют от внешнего мира эвакуированных граждан.

Некоторые из них теперь ведут видеоблог «с той стороны стены».

ВЛАДИМИР МАРКОВ, россиянин, эвакуированный из Ухани: Теперь нужно положить всю одежду в пакеты. Этот — для верхней одежды. Другие вещи отправляются в другой пакет. Потом нужно позвонить на ресепшн, и всю одежду заберут на дезинфекцию. А ещё нам пришлось протереть все личные вещи спиртом.

Россия особенно сильно контактирует с Китаем. У них длинная граница по земле — более 4 тысяч километров. Теперь она закрыта за исключением нескольких коридоров с жёстким контролем. Также РФ в год привлекает почти 2 миллиона туристов из Китая. Но сейчас групповые туры отменяются и сокращены полёты, которые направляются в единственный аэропорт в Москве, где пассажиров тщательно проверяют, прежде чем запустить внутрь.

ЧЖЕН ГАОКУАН, пассажир из Китая: Со вчерашнего дня я также слышал, что российское правительство ограничит рейсы из Китая. Я думаю, что это тоже делается, чтобы защитить россиян.

Но РФ также хочет защитить свои важные отношения с Китаем. Две страны укрепляли торговые и политические связи. И у них обеих напряжённые отношения с США.

Неудивительно, что российское государственное телевидение пытается возложить вину за коронавирус на США. В названии вируса есть слово корона. Дональд Трамп возлагал корону на голову королев красоты, говорит этот ведущий новостей. Репортёр из этого же выпуска новостей говорил, что вирус был создан американскими фармацевтическими компаниями, чтобы заработать денег. Кажется, что даже глобальная эпидемия может дать возможность странным образом клюнуть врага.

Мэтью Чанс, CNN, Москва.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 февраля 2019 года.

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