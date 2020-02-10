Сергей Лавров: разведение сил в Донбассе тормозят США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Российской газете", опубликованном в День дипломатического работника, заявил, что на саммите в Париже Украина отказалась зафиксировать задачу разведения сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе по настоянию США.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтону очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договоренности и чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон. По его мнению, поддержание конфликта в контролируемой фазе соответствует интересам США с точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространство, передает ТАСС.

Сергей Лавров отметил, что при подготовке саммита была достигнута договоренность о разведении сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, и Киев поддержал это решение. Однако в ходе встречи в Париже 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский потребовал пересмотреть достигнутые ранее соглашения, заявив, что на разведение сил по всей линии потребует 10-15 лет. В ответ на предложение президента РФ Владимира Путина записать, что целью будет освобождение линии соприкосновения от сил и средств противоборствующих сторон последовал категорический отказ.

Как сообщалось, по итогам прошедшего в Париже 9 декабря минувшего года саммита в нормандском формате участники приняли итоговый документ, в одном из положений которого речь шла о том, что Контактная группа в Минске определит три новых участка для разведения сил. Договориться о разведении сил по всей линии соприкосновения сторонам не удалось.

Также министр иностранных дел РФ отметил, что дипломатические отношения РФ с Украиной оказались свернуты по вине Киева, и Москва не будет против, если там решатся на возвращение послов. Украина отозвала посла в РФ для консультаций в 2014 году, и в Москву с тех пор он не вернулся. РФ отозвала своего посла на Украине в 2016 году. Сергей Лавров указал, что РФ и Украина даже в нынешних условиях серьезно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах. По его мнению, в таких условиях возводить какие-то барьеры неразумно.

Источник: Вести

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