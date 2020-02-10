Гончарук о Ермаке и Богдане: Я очень уважаю мнение этих людей, поэтому с ними советуюсь

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил 9 февраля в эфире телеканала ICTV, что советуется с Офисом президента Украины (ОПУ) по кадровым вопросам.
«Это неправда, что собеседования проходят в Офисе президента, они проходят в правительстве. А только когда мне нужен совет президента [Владимира Зеленского] и когда я хочу представить уже кандидатов, которых я предлагал бы поддержать парламенту, я иду и советуюсь с президентом как с лидером нашей политической команды», – сказал он.
На вопрос, какое влияние на это имеют глава ОПУ Андрей Богдан и помощник Зеленского Андрей Ермак, Гончарук ответил: «Я очень уважаю мнение этих людей, поэтому я с ними советуюсь. Вот такое влияние они имеют».
«Я как премьер-министр принимаю решение о внесении кандидатур министров в парламент, поэтому окончательное решение и ответственность за них здесь несу я. Но, безусловно, для того чтобы всем работалось комфортно, я стараюсь посоветоваться со всеми ключевыми людьми в команде», – объяснил премьер-министр.
Кабинет Министров Украины был назначен 29 августа 2019 года на первой сессии Верховной Рады IX созыва.
17 января 2020 года Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и попросил Гончарука до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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