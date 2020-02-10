Боевики попытались спровоцировать столкновения войск Сирии и Турции в Идлибе

Боевики попытались спровоцировать столкновения войск Сирии и Турции в Идлибе

10.02.2020, 1:30, Новости дня

В Сирии боевики из так называемой Свободной сирийской армии попытались спровоцировать столкновения правительственных сил с войсками Турции в Идлибе, сообщают СМИ.

Рассказывая об освобождении города Саракиб, телеканал «Россия 1» сообщил, что «члены радикальных группировок использовали присутствие Турции» для атаки на армию Сирии. 

Боевики «прикрывались турецкими военными», рассчитывая «спровоцировать очередной виток конфликта», передает ТАСС.

В качестве штабов и оружейных складов боевики использовали школы и мечети. Они полагали, что это позволит обвинить российские ВКС в ударах по гражданским целям. 

Напомним, на днях турецкие войска обстреляли позиции сирийской армии у города Саракиб.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении конфликта между Дамаском и Анкарой.



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