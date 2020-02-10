«Барселона» одержала волевую победу после трех голевых пасов Месси

«Барселона» одержала волевую победу после трех голевых пасов Месси

10.02.2020, 1:30, Новости дня

Аргентинский капитан "Барселоны" Лионель Месси стал главным действующим лицом в матче 23 тура чемпионата Испании по футболу против "Бетиса". Каталонцы одержали волевую победу над клубом из Севильи. Итог – 3:2 в пользу "Барсы".

Севильцы дважды по ходу встречи вели в счете, чему способствовали голы Серхио Каналеса и Набиля Фекира. Однако каждый раз футболисты "блаугранас" отыгрывались, а в ключевой момент и вовсе вырвали победу.

По голу у "Барселоны" забили Френки де Йонг, Серхио Бускетс и Клеман Лангле. Примечательно, что в каждом из этих голов принял участие Месси, отдавший три голевые передачи. Накануне он вступил в открытый конфликт с руководством клуба.

Концовку встречи команды завершали без одного из своих партнеров – у "Бетиса" был удален все тот же Фекир, у "Барсы" – все тот же Лангле. Оба схлопотали удаления после вторых желтых карточек.

Таким образом, "Барселона" восстановила прежний разрыв между собой и лидирующим "Реалом", который составляет три очка. "Барса" с 49 баллами вторая. "Бетис" же с 28 очками располагается на 13 строчке.

Источник: Вести



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