Мнение: Белоруссия будет покупать нефть у России по мировым ценам

После того, как выяснилось, что по газу сохраняются прежние договоренности, по нефти тоже есть договоренность.

Белоруссия будет закупать нефть у российских нефтяных компаний по мировым ценам.

«Если говорить о договорённости по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договорённости с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке», — сказал он, комментируя переговоры на высшем уровне в Сочи, которые состоялись 7 февраля. Слова Крутого приводит БЕЛТА.

Вице-премьер добавил, что концерн «Белнефтехим» и нефтеперерабатывающие заводы продолжат работу с «абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка».

«Буквально на следующей неделе такие переговоры уже начнём», — отметил Крутой.

https://russian.rt.com/business/news/716601-belorussiya-rossiya-neft — цинк

По сути, в Минске подтвердили то, о чем вчера говорил Козак

В ходе встречи стороны договорились, что поставки газа Минску в течение 2020 года будут осуществляться на условиях 2019 года. В то же время нефть будет поставляться «на прежней коммерческой основе».

«На прежней коммерческой основе, потому что у нас общий рынок, у нас есть задача устранить противоречия. Российский нефтяной рынок и белорусский нефтяной рынок едины. На тех же условиях, на которых продаётся нефть на российском рынке, она продаётся и на белорусском рынке, нет отличий», — пояснил Козак.

Он добавил, что белорусская сторона просила о скидке на нефть, однако это означало бы введение государственного регулирования рынка, что не представляется возможным. Он пояснил, что Россия не может «постоянно менять правила игры», так как этим поставит в «непонятное положение» свои нефтяные компании. В связи с этим российская сторона будет способствовать достижению коммерческих договорённостей между потребителями в Белоруссии и российскими компаниями

То есть, Белоруссия как и раньше продолжает закупать нефть, но уже без скидки.

Источник: Colonel Cassad

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