Киноэксперты напомнили самые странные моменты, происходившие на премии «Оскар»

9 февраля в США стартует очередное награждение премии «Оскар». Киноэксперты напомнили самые странные и комичные моменты, происходившие в прямом эфире на официальном мероприятии в разные годы.

В 2016 году композиторы Джимми Нэйпс и Сэм Смит были отмечены за песню «Writing;s On The Wall», прозвучавшую в фильме «Спектр» о Джеймсе Бонде. Во время награждения Смит сделал заявление, удивившее некоторых зрителей. Он отметил, что стал первым открытым представителем нетрадиционной ориентации, который получил награду. Однако это не соответствовало действительности, поскольку до него такой чести удостоились Элтон Джон, Дастин Лэнс Блэ и ещё несколько человек.



Дженнифер Лоуренс отметилась очередным падением к заветной сцене. Вечерние платья голливудских актрис производят очень сильное впечатление на поклонников, но носить их не так легко. Молодая знаменитость не удержалась, поднимаясь по ступеням, но сумела удачно выйти из положения и, поднявшись, продолжила свой путь. Первый же и последний случай в истории премии «Оскар», когда победитель номинации не принял награду, произошёл в 1973 году. Этим человеком оказался Марлон Брандо. Его игру в фильме «Крёстный отец» отметили члены жюри, но он вместо себя отправил на сцену представительницу коренного населения Северной Америки. Сашин Легкое Перо, являющаяся членом индейского племени апачи, пыталась донести до собравшейся богемы о трудностях, с которыми сталкиваются в США индейцы, но осталась не понята и освистана.



Самый неприятный случай с перепутанным победителем произошёл в 2017 году. В тот раз лучшим фильмом года назвали «Ла ла Лэнд», но в короткий период выяснилось, на самом деле лидерство досталось «Лунному свету». Киноэксперты до сих пор не понимают, почему обе картины, в связи со сложившейся ситуацией, не удостоились победы. В число неприятных инцидентов во время награждения вошла в 2013 году речь Сета Макферлейна. Комик решил быть оригинальным и выступил с монологом о женской груди, перечислив актрис, прелести которых ему довелось видеть. Текст был наполнен сексистскими высказываниями, отчего вызвал негативную реакцию публики. В 2017 году произошла ещё одна неприятность. Вспоминая деятелей киноиндустрии, ушедших в том году, упомянули имя актрисы Джэнет Паттерсон, но при этом показали фотографию Джен Чепмэн, которая до сих пор жива.



Среди комичных случаев вспоминается 1985 год и победа ленты «Амадей». Лоуренс Оливье, объявляя название, не стал поддерживать интригу, и сразу назвал победителя, проигнорировав остальных претендентов. В 2010 же году чувство юмора подвело Бена Стиллера. Для награждения за лучшую работу гримёров комедийный актёр вышел на сцену в образе инопланетянина из фильма «Аватар», но его шута не имела успеха.



Самую же короткую речь на церемонии «Оскар» произнёс Альберт Хичкок. Получив заветную статуэтку, он сказал «Спасибо», а затем развернулся и покинул сцену. Его коллега Джеймс Кэмерон, напротив, не отличился скромностью в 2018 году. Режиссёр, получив приз, заявил, что он — король мира. Неприятно удивила своим поведением зрителей Анджелина Джоли, придя в 2000 году на награждение со своим братом. Звезда заявила, что любит его, и они встречаются, но шутка осталась непонятой. В 2017 же году Нил Патрик Харрис, пытаясь реабилитироваться за неудачное выступление в качестве ведущего, вышел на сцену в одних трусах, но прогадал и ещё больше поставил себя в неудобное положение.

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