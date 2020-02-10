Россия готова отправить посла в Украину – Лавров

Россия готова отправить посла в Украину – Лавров

10.02.2020, 0:42, Новости дня

Россия готова отменяться с Украиной послами, если в Киеве примут такое решение. Об этом глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью «Российской газете». 

Он утверждает, что отзыв послов двух стран произошел из-за решения Киева.

«Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения [президента Украины Владимира] Зеленского вернуть послов. Мы будем не против», – сказал Лавров. 

23 февраля 2014 года во время Революции достоинства Михаил Зурабов, который работал послом РФ в Украине с 2009 года, был отозван в Москву для консультаций, временным поверенным в делах РФ в Украине был назначен Андрей Воробьев, который скончался в июне 2016 года. С ноября 2016 года обязанности временного поверенного выполняет Александр Лукашик. Зурабова уволили с должности 28 июля 2016 года. 

Украина отозвала своего тогдашнего посла в Российской Федерации Владимира Ельченко в марте 2014 года. С 2015 года временным поверенным в делах Украины в РФ является Руслан Нимчинский.

Тогдашняя замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в августе 2016 года заявила, что вопрос о назначении нового посла РФ снят с повестки дня по инициативе украинской стороны.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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