Гончарук подтвердил, что Резникова могут назначить министром по вопросам оккупированных территорий

Гончарук подтвердил, что Резникова могут назначить министром по вопросам оккупированных территорий

10.02.2020, 0:30, Новости дня

Представителю Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексею Резникову предложили стать министром по вопросам временно оккупированных территорий.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 9 февраля в эфире телеканала ICTV.

«Мы приняли решение о разделении Министерства ветеранов и оккупированных территорий. То есть будет отдельное министерство. Мы предложили эту позицию известному юристу Алексею Резникову. Я не исключаю, что уже в ближайшее время я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение», – сказал глава правительства.

О том, что в Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий, заявил Гончарук на совещании у президента Владимира Зеленского 4 февраля. По его словам, это даст возможность «гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса».

5 февраля издание НВ назвало Резникова «главным претендентом» на пост министра.

Изданию «ГОРДОН» Резников объяснил, что не комментирует эту информацию.

18 сентября 2019 года Зеленский назначил Резникова членом рабочей подгруппы по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В 2016 году в Украине появилось Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. В сентябре 2019-го его присоединили к Министерству по делам ветеранов, ведомство стало называться Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика