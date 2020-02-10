Отношения между Россией и Британией перестали ухудшаться

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин дал оценку отношениям РФ и Великобритании.

Он напомнил о встречах главы российского государства Владимира Путина с нынешним и предыдущим премьер-министрами Великобритании Борисом Джонсоном и Терезой Мэй. Кроме того, в РФ побывал ряд представителей британских властей, страны назначили новых послов, пишет «Комсомольская правда».

Келин заявил, что страны уберегли «несущую конструкцию» отношений, то есть бизнес и культуру, ведь «все эти годы продолжались гастроли, выставки, прошел совместный Год науки и образования, сейчас продолжается Год музыки», передает РИА «Новости».

Посол РФ отметил, что «после Brexit Британии предстоит заново определять свое место в мире, искать новых партнеров». Он заявил, что «Россия – не только перспективный партнер сама по себе, но и мост к обширному евразийскому пространству».

Келин отметил, что до конца 2020 года отношения между Великобританией и ЕС «стабилизировались», но Лондону «предстоят сложнейшие переговоры о новых торгово-экономических отношениях».

Учитывая нежелание Джонсона продлевать «переходный период», к концу 2020 года можно ожидать «нового обострения на переговорах со взаимными обвинениями, а то и шантажом».

Келин отметил, что сейчас ряд транснациональных корпораций объявляют о переводе своих британских штаб-квартир в ЕС, а Джонсону «важно переломить тенденцию за счет харизмы, энтузиазма и целеустремленности».





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