WSJ: Трамп предложит бюджет, предполагающий сокращение социальных программ

Президент США Дональд Трамп в понедельник обнародует проект федерального бюджета объемом 4,8 триллиона долларов, предусматривающего серьезные сокращения социальных программ и помощи зарубежным странам. Об этом сообщила в воскресенье газета Wall Street Journal.

При этом бюджет на 2021 финансовый год, который начинается 1 октября, предполагает увеличение военных расходов на 0,3 процента, до 740,5 миллиарда долларов, сообщило издание со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации. Как сообщается, документ также предполагает увеличение ассигнований на помощь ветеранам.

Республиканец Трамп планирует опубликовать свой проект бюджета, предложения администрации, которые, как и раньше, едва ли будут приняты подконтрольной демократам Палатой представителей, особенно в год выборов.

Согласно Wall Street Journal, Белый дом предлагает сократить расходы на 4,4 триллиона долларов в течение 10 лет. Бюджет Трампа предлагает сэкономить 2 триллиона долларов на расходах на обязательные программы, отмечает издание.

Экономию в 130 миллиардов долларов должны дать изменения в установлении цен на рецептурные лекарства в рамках программы Medicare, еще 292 миллиарда – сокращения социальных программ Medicaid и продовольственных талонов (food stamps). Кроме того, предполагается сэкономить 70 миллиардов на ужесточении требований для получения федеральных пособий для инвалидов, сообщает газета.

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