Мишель Обама рассказала о жизни после Белого дома, отношениях с Бараком и нелюбви к себе

Мишель Обама присоединилась к Опре Уинфри в качестве приглашенного спикера на Туре Oprah’s 2020 Vision: Your Life In Focus. Выступление прошло в эту субботу на спортивной арене Барклайс-центр, в Бруклине. Бывшая первая леди США, которая в прошлом году написала книгу о своей жизни, в том числе и в Белом доме, была откровенна и на этот раз.

Это была самая большая привилегия в моей жизни — служить стране в качестве первой леди. И я продолжу свою работу, чтобы быть человеком служения, чтобы моя жизнь что-то значила для кого-то еще. Но эти восемь лет были одними из самых тяжелых в моей жизни, — призналась Мишель во время разговора, который также коснулся ее брака с бывшим президентом США Бараком Обамой.

Брак — это тяжело, а растить семью вместе — еще тяжелее, это накладывает свой отпечаток на отношения. Но если вы с этим человеком, если вы знаете, почему вы с ним, и понимаете, что между вами есть еще дружба и взаимная поддержка, особенно в трудные времена. — это самое главное. Мы всегда ждем того момента, когда можем увидеться снова, — сказала она.

Мишель Обама и Опра Уинфри

Мишель также была откровенна и об отношениях с самой собой.

Мы, женщины, такие смешные.. Мы так со многим боремся. Например, не хотим говорить о нашем возрасте и ведем себя так, как будто нам все еще 20. И только убедившись, что мы действительно выглядим на тот возраст, который заявляем, мы можем успокоиться. Но мы должны принять все изменения, которые с нами происходят. Поверьте, я тоже с этим борюсь и каждый раз читаю себе нотации, когда не нравлюсь себе в зеркале. Да, я ненавижу свое отражение в нем. И ненавижу слушать свой голос. Но еще больше не люблю смотреть на себя в записи, потому что осуждаю себя, как и многие другие женщины.

Напомним, в конце прошлого года Мишель Обама была признана самой восхищающей женщиной — по опросам Института общественного мнения Gallup. За бывшую первую леди США отдали свои голоса 10% американцев, участвующих в опросе, в то время как за действующую вдвое меньше — с 5% голосов Мелания Трамп заняла второе место.

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