Киев отказался от полного разведения сил в Донбассе из-за США

В ходе «нормандского» саммита в Париже Украина по настоянию США отказалась от разведения сил по всей линии соприкосновения в Донбассе, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров в интервью «Российской газете» заявил, что США «очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договоренности». Министр предположил, что конфликт в Донбассе «в некоей контролируемой фазе соответствует интересам США» с «точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространство».

Украина при этом утверждала, что полное разведение сил займет 10–15 лет. При этом президент Украины Владимир Зеленский «экстраполировал темп» разведения сил в Станице Луганской, в Петровском и в Золотом. Лавров отметил, что «если тянуть с каждым населенным пунктом, то можно и полвека разводить», передает РИА «Новости».

Россию тревожат заявления главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможности начать поиск альтернативы минским соглашениям. Лавров считает, что желание Киева получить контроль над границей угрожает местным жителям в Донбассе. Глава МИД РФ напомнил, что даже в Верховной раде и кабмине Украины не исключают «силового сценария».

«И этим людям отдать полный контроль над границей?» – сообщил Лавров, добавив, что можно будет «забыть и про особый статус, и про выборы, и про все остальное».

Он указал, что не все так называемые добровольческие батальоны готовы выполнять приказы Киева.

Лавров напомнил, что Киев «отозвал посла, грозил разорвать дипотношения». Сейчас «вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов». РФ не будет против, учитывая что страны связаны в экономике, транспорте, гуманитарных вопросах, семейных связях. РФ считает, что «неразумно постоянно возводить какие-то барьеры».

Он отметил, что «многие украинские партнеры в беседах стараются прагматично подходить к проблемам», но «на публике практически каждый из них говорит по-другому».

Лавров назвал дикостью практику, при которой «кто-то съездил в Крым, и все – человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут не то что пожимать руки, а вообще даже встречаться». Он назвал такой подход «национал-радикализмом ультра-розлива».





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