Судно-трубоукладчик «Академик Черский» вышло из порта Находки

В воскресенье, 9 февраля, вечером из порта Находки вышло судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое может принять участие в завершение укладки газопровода "Северный поток-2". Предполагается, что 22 февраля оно прибудет в Сингапур.

Как сообщалось, в конце декабря минувшего года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны, в который, помимо прочего, было включено положение о санкциях в отношении газопровода "Северный поток — 2" и компаний, согласившихся принять участие в данном проекте.

Через некоторое время швейцарская компания Allseas, прокладывавшая трубопровод для "Северного потока — 2 "из-за угрозы санкций приостановила работы и отозвала задействованные в проекте суда, напоминает ТАСС. К настоящему времени уже уложено более 2 300 километров газопровода "Северный поток — 2" из приблизительно 2 460 километров.

В январе 2010 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен своими силами, поскольку технологических препятствий, для преодоления которых потребовалась бы зарубежная помощь, В свою очередь, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что газопровод может быть достроен судном "Академик Черский", однако для его использования на Балтике необходима его дополнительная подготовка.

Газопровод "Северный поток — 2" включает две нитки трубопроводов общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он прокладывается от побережья РФ до Германии через Балтийское море в обход государств-транзитеров — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Источник: Вести

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