Возле Белого дома задержали мужчину, который угрожал убить Трампа – СМИ

Возле Белого дома задержали мужчину, который угрожал убить Трампа – СМИ

10.02.2020, 0:06, Новости дня

8 февраля в Вашингтоне недалеко от Белого дома задержали 25-летнего мужчину, который угрожал убить президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на отчет правоохранительных органов сообщает 9 февраля The Washington Post.

По данным издания, мужчину зовут Роджер Хедгпет, он житель города Брандон в штате Флорида.

Сотруднику секретной службы он заявил, что находится «здесь, чтобы убить» Трампа, и уточнил, что для этого у него есть нож.

При обыске у него нашли в ножнах на бедре нож с лезвием длиной почти девять сантиметров. Он также носил на поясе пустую кобуру из-под пистолета.

Издание не уточняет, был ли в это время в Белом доме американский президент.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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