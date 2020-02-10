Дэнни Трехо назвали самым «убиваемым» актером Голливуда

Известного актёра Дэнни Трехо назвали самым «убиваемым» в американском Голливуде. Звезда фильма «Мачете» множество раз расправляется с противниками в лентах. Вместе с тем, артист попал в список лидеров по общему числу экранных смертей, так как сам часто «погибает» от рук врагов.

Из всего количества киногероев, сыгранных актёром, 65 из них были убиты. Персонажей, образы которых создал Трехо, лишали жизни чаще, чем любую другую знаменитость в истории кинематографа. В качестве примера критики приводят фильмы «Анаконда», «Хеллоуин» и «Десперадо». В проведенном исследовании фигурируют также и другие «убиваемые» актёры. Второе место занимает Кристофер Ли, так как его героев «лишили жизни» на съёмочной площадке 60 раз. В ТОП-10 включили популярных артистов, среди них находятся Лэнс Хенриксен с 51 и Винсент Прайс с 41 «смертями» на съёмочной площадке.

Отличился и Деннис Хоппер (41), за ним называют Бориса Карлоффа, который «погиб» 41 раз. Актёр Джон Херт «умирал» 39 раз. Далее следует Бел Лугоши (36), следом отмечен Том Сайзмор (36), а также Эрик Робертс, брат актрисы Джулии Робертс, с его 35 экранными «смертями».

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