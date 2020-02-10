DM — BP призывают отказаться от доли в «Роснефти» в пользу «зелёных» технологий

В Великобритании призвали энергетическую корпорацию BP отказаться от акций российской государственной компании «Роснефть», которую там обвиняют во вреде окружающей среде и нарушениях прав человека, пишет Daily Mail. Эксперты и экологические активисты полагают, что такое сотрудничество может подорвать усилия компании по переходу на «зелёные» технологии.



Twitter / BP Chargemaster

Российский партнёр британской энергетической корпорации BP «Роснефть» может подорвать усилия компании по переходу на «зелёные» технологии и возобновляемые источники энергии, пишет Daily Mail со ссылкой на несколько групп акционеров.

Как отмечает издание, назначенный на прошлой неделе главой BP Бернард Луни продемонстрировал в социальных сетях зарядные станции для электромобилей компании и рассказал о своём серьёзном отношении к экологическому кризису.

Вместе с тем, BP является крупным акционером «Роснефти», обладающей плохой репутацией по таким вопросам как защита окружающей среды и соблюдение прав человека.

В частности, объединение инвесторов, частных компаний и общественных организаций Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) установило, что в 2018 году неосторожность сотрудников российской компании привела к гибели 18 человек. А в 2014 году за решётку попали два инженера компании после аварии на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти», в результате которой погибли восемь человек. Тогда причиной взрыва назвали неэффективность систем обеспечения безопасности при эксплуатации трубопровода.

Наличие доли BP в «Роснефти» в 19,75% акций, которая оценивается в $15,7 млрд, критикует также международная экологическая организация Greenpeace, представители которой вышли на протест перед штаб-квартирой британской компании в Лондоне в день назначения Луни. Активисты настаивают, что в 2018 году по вине российского партнёра произошло более 4 тыс. разливов нефти.

«Сотрудничество BP в РФ с «Роснефтью» подрывает их деятельность в области климатических изменений. Это показывает, что они по-прежнему сосредоточены на увеличении добычи нефти по всему миру», — приводит Daily Mail слова официального представителя Greenpeace.

«Бернарду Луни придётся совмещать разработку и производство нефти и газа с приверженностью доказать, что стратегия BP соответствует целям Парижского соглашения», — отметил представитель благотворительной организации ShareAction Джо Брукс.

При этом в самой «Роснефти» отметили, что она признана лучшей российской компанией в международном рейтинге CHRB в области соблюдения прав человека.

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