«Проблема не во вмешательстве» — NI рассказал, как не дать России стать великой державой

Сама суть процесса импичмента Дональда Трампа говорит о том, насколько мало его заботит как Украина в частности, так и региональная политика в целом — что помогает Владимиру Путину стяжать себе лёгкие победы на мировой арене, пишет The National Interest. По мнению журнала, Трампу следует отвлечься от своей повестки «Америка превыше всего» и распознать в РФ «угрозу», которую необходимо осмысленно сдерживать. В противном же случае Москва ещё ближе подберётся к статусу истинной великой державы, что поможет ей эффективнее подрывать американские интересы.



Reuters

Подозрения в сговоре с Россией преследовали Трампа на протяжении всей его предвыборной кампании и президентского срока, а его подход к американской военной помощи, предназначенной для Украины, только подлил масла в огонь этих обвинений. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что заморозка поставок Украине пойдёт РФ только на пользу, и что «все дороги ведут к Путину». Вместе с тем защитники президента указывают на разнообразные решения администрации Трампа как на доказательство того, что американский лидер придерживается жёсткого курса по отношению к Москве, пишет The National Interest.

Однако обе противоборствующие стороны упускают здесь самую суть проблемы. Тот факт, что Трамп так легкомысленно отнёсся к помощи Киеву, говорит о том, насколько мало его беспокоит Украина или её конфликт с Россией. На протяжении последних трёх лет девиз Трампа «Америка превыше всего» проявился в неомеркантилистской и полуизоляционистской стратегии, в рамках которой экономические, военные и политические обязательства США воспринимаются либо как возможности для получения сиюминутной выгоды, либо как «плохие сделки», которые нужно исправить, либо просто как бремя.

Трампа беспокоит борьба Украины против «сепаратистов» и коррупции ровно настолько, насколько она влияет на внутреннюю политику США. То же самое можно сказать и про НАТО: хотя блок порой оказывается для него полезен, в его глазах он всё равно остаётся воплощением финансовых расходов — даже несмотря на роль альянса в сдерживании российской экспансии.

Президент РФ Владимир Путин, тем временем, потратил последние два десятка лет, укрепляя свою власть в стране и работая над восстановлением того международного влияния и престижа, которые Москва потеряла с развалом СССР. В своей знаменитой «Длинной телеграмме» Джордж Кеннан писал о РФ как об опасной и оппортунистской державе, которая пытается расширить своё влияние при любом удобном случае, но отступает, напоровшись на сопротивление.

Внешняя политика Путина во многом подтверждает выкладки Кеннана, что выражается в периодических захватах территорий, которые сдерживают США и их европейские союзники. На протяжении всего своего времени нахождения у власти Путин пытался установить контроль над бывшими республиками СССР вроде Грузии, Украины и Белоруссии, однако его периодически останавливала экспансия НАТО и ЕС на бывших советских территориях.

При этом Путин также наладил или сохранил партнёрские отношения с рядом дружественных автократий вроде Кубы и Судана. Тем не менее, он остерегается того самого заморского авантюризма, из-за которого в итоге надорвался Советский Союз.

На протяжении последних трёх лет, однако, попытки США по сдерживанию РФ во многом оказались пущены под откос администрацией Трампа, что дало Москве возможность расширить влияние в мире. В частности, США радикально пересмотрели свою политику на Ближнем Востоке.

У Трампа в этом регионе осталось всего несколько целей: сохранить доступ к нефти, продавать оружие саудовцам и переплюнуть Барака Обаму, заключив «лучшую» сделку с Ираном. Все остальные региональные гарантии США в глазах Трампа — это просто ненужные расходы. Он рад уступить американское влияние на Ближнем Востоке РФ в том случае, если это позволит США уйти оттуда быстро и дёшево. Россия же, пытаясь не надорваться, — по этой причине она не занимается полномасштабным вмешательством в дела региона — радостно работает над созданием в Сирии клиентского государства, расширяет своё присутствие в Ираке и в целом занимает место «серого кардинала» на Ближнем Востоке.

Равнодушие Трампа и «путинский оппортунизм» сказываются далеко не только на Ближнем Востоке. Высокопоставленные чиновники администрации Трампа предупреждали американского лидера о росте влияния Китая и РФ в Африке. Однако самого Трампа Африка едва ли интересует: тот максимум внимания, который президент уделил этому континенту, заключается во фразе «вонючие дыры», применённой для описания африканских стран.

Следовательно, вряд ли стоит удивляться тому, что администрация Трампа не горит желанием выделять ресурсы на этот континент. Недостаток внимания к Африке позволил РФ заполнить оставшийся после США вакуум, как например, это случилось в Ливии.

Более того, вместо того, чтобы как раньше налаживать хаотичную сеть отношений с другими странами, РФ перешла к более всеобъемлющей стратегии. Прошлой осенью, например, Путин организовал в Сочи саммит, на котором присутствовали представители 43 африканских стран и в ходе которого стороны заключили сделок суммой на $12 млрд. Вдобавок к этим весьма весомым инициативам, в Африке РФ перешла в новое «наступление очарованием», опираясь на историю сотрудничества СССР с африканскими государствами. При этом Москва указывает на себя как привлекательную альтернативу США, Китаю или бывшим колониальным державам Старого света.

Что касается Латинской Америки, то подход администрации Трампа к этой части света заключается в одних отступлениях — что создаёт для РФ окно возможностей. Приоритет Трампа — это снижение уровня миграции из Мексики и Центральной Америки, для чего он уменьшает региональным государствам объёмы помощи и, разумеется, строит свою знаменитую стену.

Подход Трампа к Южной Америке получился своеобразный: на некоторое время свержение венесуэльского президента Николаса Мадуро стало для него личным делом, но к лету 2019 года американский лидер фактически «утратил интерес» к этой стране — как только стало ясно, что правительству Мадуро не угрожает немедленный и бесповоротный крах.

Как и в других регионах, РФ начала заполнять оставленный США вакуум, оказывая Мадуро существенную военную помощь и угрожая Колумбии, дабы та не посмела вмешиваться в венесуэльский кризис.

Владимир Путин, по мнению The National Interest, осмелел настолько, что во всеуслышание заявил о смерти западного либерализма как доминирующей мировой идеологии. Путин хочет, чтобы США уверовали, что геополитический упадок Москвы и конец истории по Фрэнсису Фукуяме были лишь временными явлениями.

Враждебность РФ к либеральной демократии основывается далеко не только на риторике или идеологии; агенты Путина уже давно «вмешиваются» в выборы по всему миру. После событий 2016 года Москва стала всё смелее манипулировать голосами на выборах. Между тем, Путин не встретил особого сопротивления со стороны Трампа, который не только оседлал волну правого популизма, но и проявил необычное пристрастие к «диктаторам и авторитарным лидерам», к числу которых, разумеется, можно отнести и российского президента.

Конечно, это не значит, что Путину будет сопутствовать успех во всех его начинаниях. В Латинской Америке, например, если не считать Венесуэлы и Кубы, влияние РФ достаточно незначительно в плане экономического или военного сотрудничества. При этом попытки Путина управиться с внутренними неурядицами и реструктурировать российскую политическую систему могут потребовать от него самого пристального внимания, что отвлечёт его от международной арены. При этом РФ не хватает экономической мощи, которая могла бы поставить Москву в один ряд с супердержавой США или находящимся на подъёме Китаем.

Однако в прошлом Владимир Путин хвастался тем, что может выжать максимум из самых слабых карт. В Трампе Путин нашёл коллегу, благодаря которому США отказываются от влияния в различных частях мира. В ходе своего отступления Трампа порой приветствовал захват Россией оставленных Вашингтоном позиций, однако американскому лидеру, как правило, просто нет дела до того, что будет происходить после ухода США.

Тем не менее в последнее время усилия по уходу из различных регионов забуксовали. Трамп, например, недавно отправил на Ближний Восток дополнительный контингент для защиты Саудовской Аравии и сдерживания Ирана, а также пригрозил оставить войска в Ираке после убийства Касема Сулеймани. С помощью ликвидации этого иранского генерала Трамп показал, что он готов применять американскую военную мощь на практике, а не просто ею грозиться. Подобная новообретённая решительность может сдержать российскую экспансию в будущем.

Но для того, чтобы по-настоящему дать отпор российским амбициям, администрации Трампа или новому правительству придётся вновь распознать в РФ угрозу, для парирования которой нужна конкретная стратегия и конкретные действия. Если Трамп так и останется равнодушным к тому, что происходит в регионах, или же администрацию отвлекут угрозы со стороны Китая, Ирана, Северной Кореи, терроризма, в то время как РФ не будет уделено надлежащего внимания, Москва продолжит стяжать себе лёгкие победы по всему миру. Если США не проявят бдительность, то Путин может ещё ближе подобраться к статусу великой державы, которой РФ очень долго притворялась, параллельно вредя интересам США и подрывая демократические ценности, подытоживает журнал.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет