Аргентина не будет выплачивать долги МВФ пока не выйдет из рецессии – вице-президент страны

Аргентина не будет выплачивать по долгам перед Международным валютным фондом до тех пор, пока экономика страны не выйдет из рецессии. Об этом вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер заявила в Гаване во время презентации своей книги, сообщает Reuters.
Для того, чтобы начать вылаты, страна должна выйти из рецессии, а до тех пор не Аргентина заплатит «даже пол цента», заявила де Киршнер. Выход из такого состояния она видит в «крупных государственных инвестициях».
Как пишет Associated Press, 30 января парламент страны большинстовм голосов одобрил законопроект о реструктуризации $100 млрд суверенного долга перед кредиторами. Речь идет в том числе о программе на $57 млрд, которую МВФ продлил в 2018 году.
Договоренности с фондом имеют ключевое значение для страны, так как могут способствовать предотвращению дефолта в условиях резкого роста инфляции и снижения развития экономики, пишет Reuters. Ожидается, что на следующей неделе в Аргентину прибудет техническая миссия МВФ.
Де Киршнер заявила, что Аргентина рассчитывает на «существенную скидку» по долгу перед фондом.
За свою историю Аргентина несколько раз была в состоянии дефолта. Объявленный в 2001 году дефолт по долгам на $100 млрд был одним из самых крупных в истории мировых рынков. Последний раз страну объявили неплатежеспособной в 2014 году.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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