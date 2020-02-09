Мнение: Среднеевропейская зима в России, безопасная Восточная Европа и связь водки с климатом

1. Январь 2020 года стал в Москве и Петербурге самым тёплым за всю историю метеонаблюдений. Мало того, среднемесячная январская температура в наших городах впервые оказалась выше нуля:

https://tass.ru/obschestvo/7662869

Январь 2020 года стал рекордно теплым в Москве и Санкт-Петербурге – среднемесячная температура в двух самых крупных городах России была выше нуля и на 9,4 градуса превысила норму, сообщил в субботу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Санкт-Петербурге среднемесячная температура января составила плюс 1,5 градуса – это на 9,4 градуса выше нормы. В Москве средняя температура января составила плюс 0,1 градуса, что на 9,4 градуса выше нормы», – написал Леус на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в Петербурге был обновлен рекорд 1925 года, когда средняя температура в январе была минус 0,5 градуса. В Москве, по словам Леуса, прошлый рекорд был установлен в 2007 году – тогда среднемесячная температура составила минус 1,6 градуса.

Если так будет и дальше, то в западной части России установится среднеевропейский климат, примерно как в Германии.

Здесь впору вспомнить известную книгу Андрея Паршева «Почему Россия не Америка», в которой автор утверждает, что российская экономика фундаментально неконкурентоспособна из-за холодного климата, и поэтому, мол, нам нечего соваться на мировой рынок, а нужно строить автаркию с жёсткими методами управления. Теория эта, разумеется, неверна, ибо не учитывает многочисленные плюсы холодного климата, природные богатства России и очевидные контрпримеры вроде Финляндии:

https://ruxpert.ru/Мифы_об_экономической_неэффективности_территории_России

Но даже если допустить, что автор этой пессимистической книги прав, глобальное потепление, как мы видим, уже практически освободило нас от «проклятия Паршева» – по крайней мере, в этом январе.

2. Хотя климат в Западной Европе потеплел ещё не настолько, чтобы стать знойным и субтропическим, в других отношениях страны этого региона всё больше напоминают Ближний Восток.

Во Франции, Великобритании, Германии и Швеции в последние несколько лет растёт уровень убийств. В странах Восточной Европы, между тем, этот уровень уверенно снижается:

http://lesscrime.info/post/homicide-europe/

https://www.unz.com/akarlin/visegrad-med-now-safer-than-core-europe/

В Румынии, несмотря на её когда-то сомнительную репутацию, убийств стало меньше, чем во Франции и Бельгии. В Чехии и Польше показатели ещё лучше – убийств стало меньше, чем в Великобритании, Германии и Швеции.

В целом Восточная Европа стала более безопасным местом, чем Западная. И хотя Запад всё ещё несколько богаче, симпатии многих русских туристов уже не на стороне грязного Парижа, а на стороне более скромных, но сравнительно чистых восточноевропейских стран:

https://olegmakarenko.ru/1772089.html

3. Эксперты указывают на связь повышенного потребления водки с климатом:

https://lenta.ru/news/2020/02/06/vodkkk/

Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) назвал самые активно потребляющие водку регионы России. <…>

Согласно данным, лидером по объемам потребления водки стала Сахалинская область — 12 литров на душу населения. За ней следует Магаданская область — там показатель равен 11,4 литрам. В пятерку входят республика Коми (10,6 литров), Чукотский автономный округ (10 литров) и Карелия (9,6 литров).

По мнению экспертов, такая статистика связана с холодным климатом регионов и тем, что там традиционно предпочитают крепкие напитки. Отмечается, что большинство жителей этих субъектов — мужчины, в том числе и приезжающие на заработки.

Как я уже ранее писал, регионы-лидеры по потреблению алкоголю отличаются ещё и низкой продолжительностью жизни. Статистику вы можете посмотреть вот здесь:

http://kukuhen.olegmakarenko.ru/

Казалось бы, можно порадоваться, что глобальное потепление спасёт нас ещё и от водки, однако дело тут не только в климате (а то и вовсе не в нём). Во многих упомянутых регионах велика доля коренных северных народов, у которых нет толерантности к алкоголю и которые быстро впадают в зависимость и умирают вследствие этого.

Также имеет значение экономическое развитие: даже в богатых нефтью и газом субъектах федерации сельская местность бывает депрессивной – там больше пьют и меньше живут.

Вероятно, какую-то небольшую роль действительно играет высокая доля мужчин-вахтовиков в населении, однако сложно представить, что работодатели вроде Газпрома или Роснефти будут терпеть или поощрять пьянство сотрудников.

Источник: Место для дискуссий

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