Гончарук: Мы продолжаем оптимизировать государство

В 2020 году в Украине продолжится оптимизация государственного аппарата. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 9 февраля в эфире телеканала ICTV.
«Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10% сократим весь государственный аппарат. Большая экономия нами предусматривается за счет внедрения IT-инструментов. То есть то, что «зашито» в программное обеспечение, значительно ускоряет процессы», – сказал он.
По словам главы правительства, «государство должно быть менее раздутым».
«Оно должно быть более компактным, но более эффективным», – подчеркнул Гончарук.
25 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству финансов и Верховной Раде сократить в бюджете на 2020 год объем расходов на содержание чиновников на 10%.
31 октября министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет сообщил о намерении сократить почти на 18,5 тыс. позиций штат районных государственных администраций.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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