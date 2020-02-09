Гончарук: Мы продолжаем оптимизировать государство

Гончарук: Мы продолжаем оптимизировать государство

09.02.2020, 23:42, Новости дня

В 2020 году в Украине продолжится оптимизация государственного аппарата. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 9 февраля в эфире телеканала ICTV.

«Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10% сократим весь государственный аппарат. Большая экономия нами предусматривается за счет внедрения IT-инструментов. То есть то, что «зашито» в программное обеспечение, значительно ускоряет процессы», – сказал он.

По словам главы правительства, «государство должно быть менее раздутым».

«Оно должно быть более компактным, но более эффективным», – подчеркнул Гончарук.

25 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству финансов и Верховной Раде сократить в бюджете на 2020 год объем расходов на содержание чиновников на 10%.

31 октября министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет сообщил о намерении сократить почти на 18,5 тыс. позиций штат районных государственных администраций.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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