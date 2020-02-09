Грэм: Джулиани должен передать собранные в Украине материалы в Минюст

Председатель Юридического комитета Сената и близкий союзник президента Дональда Трампа заявил в воскресенье, что Министерство юстиции нашло способ изучить информацию, собранную в Украине личным адвокатом президента Руди Джулиани, который занимался демократом Джо Байденом и его сыном.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что генеральный прокурор Уильям Барр в беседе с ним в воскресенье сообщил, что Минюст «разработал процедуру, с помощью которой Руди может передать информацию, а они посмотрят, можно ли ее верифицировать».

Генеральный прокурор США Уильям Барр (архивное фото)

«Руди Джулиани хорошо известен, – сказал Грэм. – Он борец с преступностью. Он лоялен президенту. Он хороший адвокат».

Однако и сам Джулиани находится в поле зрения федеральных властей. Это означает, что Министерство юстиции может оказаться в неловкой ситуации, если все будет выглядеть, будто оно сотрудничает с человеком, деятельность которого расследует, с целью получения потенциально компрометирующей информации об одном из политических соперников президента.

Рудольф Джулиани (архивное фото)

Представитель Министерства юстиции Керри Купек отказалась комментировать заявления Грэма.

Федеральные прокуроры в Нью-Йорке расследуют деловую активность Джулиани, в том числе возможное нарушение им требования о регистрации в качестве иностранного агента, сообщили осведомленные источники на условиях анонимности.

Джулиани также был центральной фигурой в процедуре импичмента Трампа в связи с контактами президента с Украиной, выдвигая против Байдена неподтвержденные обвинения в коррупции. В настоящее время Байден является одним из претендентов на выдвижение в президенты от демократов.

Джулиани заявил в воскресенье, что у него есть документ, связанный с сыном Байдена, Хантером, а также меморандум, якобы от представителя Демократической партии, в котором задокументированы контакты с неким журналистом.

Подконтрольная демократам Палата представителей в прошлом году подвергла Трампа импичменту, обвинив его в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании работе Конгресса за его требования к Украине расследовать деятельность Байдена на фоне блокировки одобренной Конгрессом военной помощи этой стране в размере около 400 миллионов долларов.

Хантер Байден работал в совете директоров украинской газовой компании, в то время как его отец курировал отношения правительства США с Украиной при президенте Бараке Обаме.

На прошлой неделе Трамп был оправдан Сенатом, где большинство составляют республиканцы.

Грэм сказал, что любые материалы, собранные Джулиани в Украине, должны быть переданы Министерству юстиции или комитетам Конгресса по разведке, «так как они могут оказаться российской пропагандой».

Грэм сказал, что также беседовал в воскресенье с председателем сенатского Комитета по разведке республиканцем Ричардом Берром. По его словам, Берр призвал его «очень осторожно относиться» к любой информации, исходящей из Украины.

Представитель Берра пока не ответила на просьбу о комментарии, направленную по электронной почте.

Грэм дал интервью программе «Лицом к стране» на канале CBS, а Джулиани выступил в воскресной утренней программе на канале Fox News.

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