Названы наиболее полезные продукты для сердца

Авторы проведенного недавно исследования заявили, что для поддержания здоровья сердца и для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний людям необходимо употреблять шоколад, клетчатку и полезные жиры.
Специалисты уже давно нашли подтверждение того, что здоровье всего организма напрямую зависит от питания. Недавно исследователи пытались составить наиболее полезный рацион для тех, кто желает сохранить здоровье сердца и всей сердечно-сосудистой системы. Так выяснилось, что особенно полезным для сердца является куриное мясо. При этом полезной данная птица является исключительно в отварном и запеченном виде. Также важно регулярно употреблять умеренное количество горького шоколада, который богат флавоноидами.
Для снижения уровня вредного холестерина ученые рекомендуют включать в рацион орехи, овощи и фрукты.
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