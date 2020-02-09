Граждане Таджикистана попали в больницу после драки со стрельбой в Подмосковье

В результате массовой драки у кафе в Сергиевом Посаде два человека находятся в тяжелом состоянии, сообщили источники в правоохранительных органах.
В ГУ МВД по региону подтвердили факт инцидента, а также сообщили, что есть двое пострадавших, передает ТАСС.
Источник «Комсомольской правды» рассказал, что конфликт начался в кафе «Звездочка», где «за соседними столиками отдыхали две группы мужчин» – «местные» и «приезжие из Средней Азии».
«Слово за слово, началась потасовка. Выскочили на улицу», – рассказал источник, сообщив, что у кого-то из участников драки оказался травматический пистолет.
Услышав выстрелы, очевидцы позвонили в полицию, но к приезду правоохранителей на месте остались только двое пострадавших граждан Таджикистана. Их госпитализировали.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Россиянина обнаружили мертвым в бассейне на острове Бали / 23 января
- Потенциал для продолжения протестов есть, потому что 70% украинцев против рынка земли – Билецкий / 8 февраля
- Российского депутата и его жену нашли убитыми / 28 января
- Умер легендарный нобелевский лауреат, изучавший рак / 8 февраля
- Появились данные о неудачном покушении США на высокопоставленного иранского военного / 10 января
- Иванка Трамп не исключила ухода из Белого дома при победе отца на выборах / 29 декабря
- Пушков оценил слова Кравчука о перспективах возвращения Донбасса в состав Украины / 26 января
- В Цхинвале оценили реакцию Грузии и Запада на приговор лечившему российских летчиков врачу / 24 декабря