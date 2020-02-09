Граждане Таджикистана попали в больницу после драки со стрельбой в Подмосковье

В результате массовой драки у кафе в Сергиевом Посаде два человека находятся в тяжелом состоянии, сообщили источники в правоохранительных органах.

В ГУ МВД по региону подтвердили факт инцидента, а также сообщили, что есть двое пострадавших, передает ТАСС.

Источник «Комсомольской правды» рассказал, что конфликт начался в кафе «Звездочка», где «за соседними столиками отдыхали две группы мужчин» – «местные» и «приезжие из Средней Азии».

«Слово за слово, началась потасовка. Выскочили на улицу», – рассказал источник, сообщив, что у кого-то из участников драки оказался травматический пистолет.

Услышав выстрелы, очевидцы позвонили в полицию, но к приезду правоохранителей на месте остались только двое пострадавших граждан Таджикистана. Их госпитализировали.

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