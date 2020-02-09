В сети показали чехол для смартфона Samsung Galaxy Z Flip стоимостью 100 долларов

В Сети продемонстрировали новые снимки защитного чехла для смартфона Samsung Galaxy Z Flip.

В свою очередь, аксессуар оказался достаточно грубым, несмотря на то, что сам аппарат выполнен в привлекательном исполнении. Однако теперь выяснилось, что снимки в защитном чехле выполнены с той целью, чтобы максимально уменьшить возможность осмотра нового гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip до официальной презентации.

Несколько ранее представители компании анонсировали, что стоимость чехла для смартфона составит около 100 долларов. Также пользователям доступны и некоторые другие фотографии, позволяющие рассмотреть новинку. Точные габариты и характеристики устройства пока остаются неизвестными.

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