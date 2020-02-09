Ким Кардашьян появилась на публике в увеличившей попу на два размера юбке

Ким Кардашьян появилась на публике в увеличившей попу на два размера юбке

09.02.2020, 23:21, Разное

Ким Кардашьян уделяет большое внимание одежде, вместе с тем, звезде не очень везёт на юбки, отмечают американские СМИ. На днях знаменитость вышла в такой модели, которая сделала её попу на два размера больше.
Юбка, туго обтягивающая бёдра светской львицы, подчеркнула её фигуру. Журналисты отмечают, что пока знаменитость шла по улице, она периодически поправляла свой наряд. Выбранная модель юбки кремового тона имеет нежелательную опцию в виде расширения на бёдрах. Данная тенденция в настоящее время является модной, причём Кардашьян пошла на это, принеся в жертву свою стройность. Она подтянула разрез наверх, в результате ткань собралась в многочисленные складки, создавшие объёмные горизонтальные заломы в области бедер и ягодиц.


В итоге «пятая точка» мега-звезды стала казаться на два размера больше. Наряду с этим, отмечают американские массмедиа, Ким Кардашьян только рада лишний раз подчеркнуть свою роскошную фигуру.



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