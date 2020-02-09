У Белого дома задержан угрожавший зарезать Трампа мужчина

Недалеко от Белого дома задержан мужчина, который сообщил о намерении убить президента США Дональда Трампа, сообщила полиция округа Колумбия.
Инцидент произошел в субботу. Секретная служба США взяла под стражу 25-летнего Роджера Хэджпета из Флориды за угрозу причинения телесных повреждений и ношение запрещенного оружия. Хэджпет заявил, что у него есть нож, которым он хочет убить Трампа.
Нож он носил в чехле на левом бедре. Длина лезвия – менее 9 см. На правом бедре мужчина носил кобуру от пистолета. Кобура была пустой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Секретная служба охарактеризовала Хэджпета как «человека чрезвычайно потерянного/подвергающегося опасности». Уточняется, что Хэджпет «получает медицинскую психиатрическую помощь».
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