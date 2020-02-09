Гончарук подтвердил существование идеи назначить Шовковского министром спорта

Гончарук подтвердил существование идеи назначить Шовковского министром спорта

09.02.2020, 23:18, Новости дня

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил, что бывшего голкипера киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александра Шовковского могут назначить министром спорта в случае появления в Украине министерства спорта.

Об этом глава правительства сказал 9 февраля в эфире телеканала ICTV.

«Эта яркая идея подумать про Александра как возможного члена правительства возникла у меня, но серьезно, откровенно мы ее не обсуждали еще», – сказал Гончарук.

На вопрос, могут ли выделить спорт в отдельное министерство, он ответил: «Теоретически – может».

«Что важно понимать. У нас буквально на финальной, на финишной прямой подготовка к Олимпиаде. Создание нового министерства – это купа бюрократических формальностей, которые должны быть сделаны и учтены, и мы смотрим, чтобы любое решение, которое бы ни было принято, не помешало этому важному событию и не созало нам дополнительных проблем», – объяснил премьер-министр.

Он подчеркнул, что «решения финального нет».

«Мы еще думаем», – отметил Гончарук.

5 февраля «Украинская правда» сообщила, что Офис президента Украине размышляет над разделением Министерства культуры, молодежи и спорта Украины на отдельные ведомства.

Шовковский завершил футбольную карьеру в 2016 году. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика