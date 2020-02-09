Гончарук подтвердил существование идеи назначить Шовковского министром спорта

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил, что бывшего голкипера киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александра Шовковского могут назначить министром спорта в случае появления в Украине министерства спорта.

Об этом глава правительства сказал 9 февраля в эфире телеканала ICTV.

«Эта яркая идея подумать про Александра как возможного члена правительства возникла у меня, но серьезно, откровенно мы ее не обсуждали еще», – сказал Гончарук.

На вопрос, могут ли выделить спорт в отдельное министерство, он ответил: «Теоретически – может».

«Что важно понимать. У нас буквально на финальной, на финишной прямой подготовка к Олимпиаде. Создание нового министерства – это купа бюрократических формальностей, которые должны быть сделаны и учтены, и мы смотрим, чтобы любое решение, которое бы ни было принято, не помешало этому важному событию и не созало нам дополнительных проблем», – объяснил премьер-министр.

Он подчеркнул, что «решения финального нет».

«Мы еще думаем», – отметил Гончарук.

5 февраля «Украинская правда» сообщила, что Офис президента Украине размышляет над разделением Министерства культуры, молодежи и спорта Украины на отдельные ведомства.

Шовковский завершил футбольную карьеру в 2016 году. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет