VOAэкспресс 9 февраля 2020

Оскар-2020
Обойдет ли «Джокера» и «Однажды в Америке» военный эпос «1917»? «Прокатят» ли голливудского классика Мартина Скорсезе? Получит ли своего первого актерского «Оскара» 54-летний Брэд Питт?
Эксперты и любители кино во всем мире гадают по поводу наград Американской киноакадемии, которые будут вручены в ходе 92-й ежегодной церемонии «Оскар» 9 февраля.
Белый дом
Мужчина с ножом был арестован у Белого дома после того, как он заявил сотруднику Секретной службы, что намерен убить президента.
25-летний Роджер Хедпит был арестован во второй половине дня в субботу по обвинению в угрозе физической расправы. Мужчина помещен в клинику для психиатрического освидетельствования.
Демократические праймериз в Нью-Гэмпшире
Потенциальные кандидаты в президенты от Демократической партии обменялись критическими высказываниями за два дня до важных партийных праймериз в Нью-Гэмпшире, сомневаясь в способностях друг друга противостоять республиканскому президенту Дональду Трампу на всеобщих выборах в ноябре.
Байден, Сандерс и Уоррен подвергли критике Буттиджича, который год назад был неизвестен как политическая фигура в масштабе страны. Буттиджич заявил, что демократам «будет гораздо труднее» вытеснить Трампа из Белого дома после первого срока, если кандидатом от партии станет Сандерс.
Америка. Большое путешествие – серия 25 – Невада
Родина Дамбы Гувера, мистической Зоны 51 и драгоценных металлов. Невада – один из самых необычных штатов Америки, который на своей территории объединил несочетаемые вещи. Смотрите в новом выпуске!
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