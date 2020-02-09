Новинка IQOO 3 5G названа самым быстрым смартфоном начала 2020 года

Новый смартфон iQOO 3 5G отличается тем, что в нем первом применили новый тип оперативной памяти LPDDR5.

Кроме того, разработчики также смогли повысить производительность девайса при помощи мощного восьмиядерного процессора Snapdragon 865. Кроме того, инженеры сумели добиться улучшенной энергозависимости при помощи технологии UFS 3.1. Некоторые эксперты указали, что данный аппарат станет одним из самых быстрых в текущем году.

Производитель пока скрывает технические параметры аппарата, однако специалисты прогнозируют, что модель iQOO 3 5G получит мощную быструю зарядку. Официальная премьера данного устройства может состояться уже в текущем году, но точная дата не раскрыта.

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