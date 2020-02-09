Компания Vivo готовит новый смартфон Apex 2020

Китайская компания Vivo намерена в скором времени представить новый смартфон, который получит название Apex 2020.
Особенностью данного устройства станет то, что здесь полностью исключили применение всевозможным разъемов и физических кнопок, что придает устройству более уникальный и современный дизайн. Кроме того, новинка Apex 2020 получил оптический зум, который позволит делать более качественные фотографии. Основная камера получит датчик 48 мегапикселей.
Кроме того, в финальном исполнении смартфон Apex 2020 получил еще более продвинутые характеристики. Аппарат имеет привлекательный вид и некоторые конструктивные особенности, не схожие с ранее показанными устройствами Официальная премьера новинки Apex 2020 может пройти уже 23 февраля, когда и озвучат все характеристики смартфона.
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