Способное достроить «Северный поток–2» судно вышло из Находки в Сингапур

Трубоукладочное судно Газпрома «Академик Черский» покинуло порт Находки и направляется в Сингапур, свидетельствуют данные навигационных ресурсов.
«Академик Черский» вышел из Находки в воскресенье вечером по московскому времени. Его прибытие в Сингапур ожидается 22 февраля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Vesselfinder.
Напомним, задержка в строительстве газопровода «Северный поток – 2» возникла после того, как из-за американских санкций работу прекратила швейцарская компания Allseas.
«Академик Черский» рассматривается как один из вариантов замены.
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