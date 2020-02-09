Как Россия возвращается на Шпицберген

Автор: Дмитрий Киселёв

Сто лет назад в Париже был подписан Шпицбергенский трактат. Документ определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген в Северном ледовитом океане. Шпицберген — это немецкое название полярного архипелага, по-норвежски это Свальбард, а вот русские поморы называли его Грумант.

Трактат подписали 8 государств: США, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Норвегия, Нидерланды и Швеция. Позже присоединилась РФ — на особых условиях, с правом вести на архипелаге не только научную, но и хозяйственную деятельность.

После развала СССР наше присутствие там стало стремительно сворачиваться. Не было ни денег, ни понятных целей. Но в последние годы российские поселки на Шпицбергене оживают.

Интересный факт: по норвежским законам на Шпицбергене запрещено умирать и хоронить умерших, ведь из-за вечной мерзлоты погребенные тела не превращаются в прах, а привлекают медведей. Как РФ возвращается на полярный архипелаг?

Николай Долгачев

Поселок Баренцбург — в чем-то типичный для России. Стандартная скульптурная группа относительно недавнего исторического прошлого. Здесь даже памятник Ленину есть. Но особо суповые арктические условия. А еще здесь, под этими домами, под памятником, под улицей глубоко внизу — русская угольная шахта.

Это единственная в мире действующая шахта, куда водят туристов. Промышленная брутальная романтика глубоко под землей, да еще в Арктике привлекает многих. Сегодня — первая экскурсия в этом году.

"Очень круто. Когда ты понимаешь, где ты находишься, я имею в виду территориально. Потом ты еще оказываешься под землей. И общаешься с настоящими шахтерами. Впечатления на всю жизнь", — говорит один из туристов.

Руслан Сафин — шахтер с почти 20-летним стажем. Сам — из Донбасса, и здесь много его земляков. В Арктике — несколько лет. Отвечает за безопасность и экскурсии.

Добыча угля нужна местной энергетике, но большой прибыли не приносит. А вот туризм — доходное дело. Российские гиды — на вес золота. Увидеть красоты Арктики дорогого стоит.

Каждый приезжающий мечтает увидеть белого медведя. Говорят, их здесь больше, чем людей. По законам Норвегии приближаться к медведям запрещено — опасно. Он сам на нас вышел. Неожиданно. Повезло дважды. Увидели. И выжили.

Теперь понятно, почему на Шпицбергене запрещено выезжать на природу без огнестрела. У каждого гида — оружие. При том что на островах запрещено размещать военные объекты: зона — демилитаризованная.

Советский Союз построил на архипелаге три поселка. Один из них — Пирамида. Его в 1998-м законсервировали. Пустые и замерзшие дома нетронутыми простояли много лет.

Одно из зданий — столовая для жителей поселка Пирамида — не используется по прямому назначению уже больше 20 лет. Но многие вещи идеально сохранились. Вот мозаика на скверную тематику. Вот куст, он стоит здесь несколько десятилетий, уже не живой. Но в этом климате, в условиях вечной мерзлоты он может оставаться еще очень долго. Линия раздачи в столовой. Первое, второе и компот получали здесь жители поселка. И шахтеры. Но уже давно этого здесь не происходит.

Сейчас увидеть все это приезжает много туристов, и поэтому жизнь сюда возвращается. Открылась российская гостиница. Восстанавливают жилые здания.

В столице российского присутствия на Шпицбергене Баренцбурге уже ухожено, норвежцы могут позавидовать. Жителей — около пятисот, но есть своя пивоварня, ресторан, скоро появится бассейн.

"Идет поэтапный ремонт в Баренцбурге культурно-спортивного комплекса. На выходе новый зал библиотеки, очень современный, очень красивый магазин, Кафе. Очень важно, чтобы люди здесь жили. И то количество людей, которые осмысленно здесь не приезжают зарабатывать деньги, а именно жить, увеличивается. И это очень важно", — отметил руководитель Центра арктического туризма Тимофей Рогожин.

Рядом с домами гуляют северные олени. Их никто не трогает. Здесь же ферма ездовых собак. Одна такая на планете.

Архипелаг когда-то мог стать российским. До Первой мировой в Петербурге не сомневались в своих правах на эти острова. Еще с XVI века русские поморы вели здесь промысел. Археологи доказали: орудия и гарпуны, представленные здесь, есть не что иное, как артефакты древности, свидетельство пребывания здесь промысловиков с Севера России.

После революции, пока советская РФ была в изоляции, ровно сто лет назад в Париже был подписан Шпицбергенский договор. Он определил, что острова принадлежат Норвегии, но с оговорками: другие страны имеют право осваивать здесь ресурсы, добывать уголь. Советский Союз открыл шахты, а в окрестных морях наши рыбаки ловили рыбу. И сейчас ловят.

Россия активизирует работу на архипелаге. В Баренцбурге планируется открыть морскую спасательную базу.

Российские ученые тоже строят масштабные планы, связанные со Шпицбергеном.

"Это ключевая точка для изучения окружающей среды, потому что именно там во многом идет формирование климатической системы для всей Арктики. Поэтому Шпицберген является центральным международным полигоном для изучения природной среды Арктики", — рассказал Александр Макаров, директор Арктического и Антарктического НИИ.

Ученые знают: перспективные ресурсы здесь не только под землей, но и на поверхности. Здесь вечная мерзлота, и ледник покрывает большую часть северного архипелага. Глыбы льда — одно из главных богатств Шпицбергена. Гигантские запасы чистейшей питьевой воды. В домашних кранах — талая вода без примесей. 30 тысяч лет она была льдом.

Были времена, когда русских на архипелаге было больше, чем норвежцев. Сейчас не так. В русской школе есть классы, где только по одному ученику. Но постепенно наших людей становится больше.

Ложка дегтя в заполярную белизну. Наше посольство в Осло заявило, что Норвегия нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене. РФ протестует против того, что наши компании фактически лишены возможности подавать заявки на перспективные участки разработки нефтегазовых ресурсов континентального шельфа, в то время как такая возможность для РФ предусмотрена международными договоренностями по Шпицбергену. Похожая ситуация складывается и с минеральными ресурсами. При этом в посольстве подчеркнули, что российская сторона не ставит под вопрос норвежский суверенитет над архипелагом. Однако подчеркивается, что Шпицберген "не является исконно норвежской территорией", поскольку он получен Осло на условиях, прописанных в Шпицбергенском трактате 1920 года.

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"Вести недели"

Источник: Вести

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