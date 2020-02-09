Смолов впервые сыграл за «Сельту» в основе. Клуб обыграл «Севилью»

Смолов впервые сыграл за «Сельту» в основе. Клуб обыграл «Севилью»

09.02.2020, 23:06, Новости дня

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов принял участие в победном матче своего клуба в 23 туре чемпионата Испании против "Севильи". Поединок завершился победой клуба из Виго со счетом 2:1.

Футболисты из Андалусии забили первыми – голом на 23 минуте матча отличился Юссеф Эн-Несири. Переломить ход встречи хозяева смогли в концовке матча — сначала на 78 минуте Яго Аспас сравнял счет, а на 91 минуте Пионе Систо принес победу своему клубу.

Смолов впервые в своей испанской карьере начал матч в качестве основного игрока. Он провел на поле 88 минут, получив желтую карточку. Результативными действиями отметиться ему не удалось.

"Сельта" набрала 20 очков и покинула зону вылета в таблице Примеры. "Севилья" же с 39 баллами занимает пятое место.

Источник: Вести



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