Рядом с Белым домом задержан агрессивно настроенный вооруженный мужчина

В минувшую субботу, 8 февраля, в Вашингтоне неподалеку от Белого дома был задержан вооруженный ножом 25-летний житель штата Флорида Роджер Хеджпет, угрожавший убить президента США Дональда Трампа, о чем он и сообщил полицейским.
При этом, как отмечают сотрудники правоохранительных органов, задержанный выглядел потерянным и производил впечатление человека, проходящего психиатрическое лечение, передает ТАСС. Помимо ножа, у Хеджпета при себе была пустая кобура для пистолета.
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