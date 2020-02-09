Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой Давида Манукяна

Ольга Бузова поддерживает романтические отношения с блогером Давидом Манукяном в течение полугода, но пара неоднократно сообщала о своих значительных планах на будущее. Согласно словам телеведущей, они желают сыграть пышную свадьбу, а также родить нескольких детей, чтобы сформировать крепкую семью. Теперь поклонники заметили наличие кольца на безымянном пальце Манукяна.

Многие посчитали это косвенным подтверждением его тайного брака с Бузовой. Мужчины редко носят кольца до свадьбы, поэтому поклонники уверены в достоверности их версии. Прежде блогер никаких украшений на безымянном пальце правой руки не имел.

Давид Манукян опубликовал на странице своего микроблога видео, демонстрирующее кольцо на пальце. При этом как-либо комментировать ситуацию отказался. Поклонники посчитали молчание подтверждением состоявшейся тайной свадьбы с поющей телеведущей.

Манукян завёл знакомство с Бузовой примерно 6 месяцев назад, когда они стали создавать смешные ролики, получившие популярность среди интернет-пользователей. Фанаты телеведущей отметили, что между ней и партнёром по видео заметна близость, не свойственная коллегам. Впоследствии пара раскрыла существование своих отношений, сознавшись в сожительстве на протяжении нескольких месяцев.

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