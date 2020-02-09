Специалист сравнил толщину рамок смартфонов Samsung Galaxy Note 10+ и Galaxy S20 Ultra

Специалист провёл сравнительный анализ толщины боковых рамок смартфонов Samsung Galaxy Note 10+ и Galaxy S20 Ultra. Замер показал, что южнокорейская новинка всё же превосходит предшественника.

В настоящий момент разработчики смартфонов от поколения к поколению выпускают всё более совершенные устройства. Технический прогресс позволяет на порядок повышать производительность аппаратов, а также устанавливать камеры со всё большим разрешением, но вот внешний вид «умных» телефонов давно сформировался, и в этой области почти нет простора для инженерной мысли. Если речь идёт о бюджетных вариантах, то разработчики всегда могут уменьшить рамки модели следующей серии, но флагманы лишены этого, так как уже имеют минимальные бортики передней панели, которые сузить ещё сильнее проблематично. Тем не менее, производители ведут борьбу буквально за каждый микрон. Эксперты изучил модели Samsung Galaxy Note 10+ и Galaxy S20 Ultra, оценив старания создателей нового топового аппарата.

Модель предыдущего поколения уже имела минимальные рамки, но новинка смогла превзойти имеющийся результат на 0,3 миллиметра. Нет сомнения, пользователь не заметит разницы, но в маркетинговом плане эта информация окажется полезной, и её можно представить, как достижение инженерной мысли.

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