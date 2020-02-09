Украина ведет переговоры о трех точках для разведения войск на Донбассе – Загороднюк

Украина готовит три точки для разведения сил и средств на Донбассе, сообщил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью «Радіо Свобода», обнародованном 9 февраля.

«Готовится только три. И готовятся только те, которые действительно будут иметь гуманитарную составляющую», – сказал Загороднюк.

Дата разведения сил и средств еще обсуждается Трехсторонней контактной группой по урегулированию конфликта на Донбассе, сообщил министр.

«Когда они договорятся, тогда и будет. Здесь ситуация не зависит от одной стороны. Сейчас идут переговоры», – добавил он.

Министр подтвердил, что речь идет о контрольном пункте въезда и выезда «Гнутово», Новоселовке Второй (в районе Авдеевки) Донецкой области и железнодорожном мосте в Станице Луганской Луганской области.

«Но не факт, что будет такая договоренность. Конечно, та сторона может предлагать какие-то участки, которые нам не подходят. Но в таком случае мы на них не пойдем. Разведение имеет смысл (и это то, о чем мы говорили в «Нормандии») с гуманитарной точки зрения. Действительно, переходы, пункты пропуска улучшают экономическую ситуацию, способствуют оживлению экономики, вообще оживлению жизни в тех депрессивных регионах. И это мы поддерживаем. Это, действительно, имеет смысл. Однозначно, Станица Луганская – это позитив. Потому что там идет коммуникация, восстановлен мост, местные жители могут жить как-то там, что-то покупать», – добавил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В течение 2019 года сторонам конфликта удалось договориться о разведении сил и средств на трех участках: в Петровском Донецкой области, Золотом и Станице Луганской Луганской области. Украинская сторона фиксировала обстрелы Золотого уже после отвода вооружений.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны, в частности, договорились согласовать разведение сил и средств в трех новых точках. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что это должны быть «гуманитарные участки».

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщал, что в Минске обсуждают девять вариантов участков разведения, но согласовать должны три.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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