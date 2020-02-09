«Не исконно норвежская территория». Москва предложила Осло переговоры по Шпицбергену

Россия предлагает Норвегии провести переговоры относительно архипелага Шпицберген в Северном ледовитом океане. Об этом 7 февраля заявило посольство РФ в Осло в комментарии для сайта «Е24», его разместили в Facebook.
«На Шпицбергене накопились проблемы. …Шпицберген – «не исконно норвежская территория», архипелаг получен Осло на условиях, прописанных в Договоре 1920 года. Наши вопросы носят практический характер (как известно, реальной хозяйственной деятельностью на архипелаге, кроме России и Норвегии, никто не занимается), их необходимо решать», – сказано в сообщении.
Дипломаты РФ утверждают, что «из-за позиции Осло российские компании фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки» для разработки нефтегазовых ресурсов континентального шельфа в районе Шпицбергена.
«Аналогичная ситуация складывается с минеральными ресурсами. Российская сторона настоятельно призывает норвежскую сторону привести проводимую в отношении регулирования деятельности в районе действия Договора политику Норвегии в соответствие с ее международными обязательствами. И таких практических вопросов очень много. Решать их можно через переговоры или ультиматумы. Мы предлагаем переговоры и консультации», – заявили в посольстве РФ в Норвегии.
Комментарий Посольства России для Интернет-сайта «Е24» 7 февраля 2020 г. На Шпицбергене накопились проблемы. Из-за…
Posted by Russian Embassy in Norway on Laupäev, 8. veebruar 2020
Норвежский суверенитет над большей частью территории архипелага Шпицберген установлен в 1920 году.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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