Демократы критикуют друг друга в преддверии праймериз в Нью-Гэмпшире

Потенциальные кандидаты в президенты от Демократической партии обменялись критическими высказываниями за два дня до важных партийных праймериз в Нью-Гэмпшире, сомневаясь в способностях друг друга противостоять республиканскому президенту Дональду Трампу на всеобщих выборах в ноябре.

Бывший вице-президент Джо Байден, который теперь борется за свое политическое будущее, и бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич заявили, выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС, что схватку с Трампом будет труднее выиграть, если официальным кандидатом от партии станет сенатор от Вермонта Берни Сандерс, поскольку он позиционирует себя как демократического социалиста.

Новые опросы в Нью-Гэмпшире показывают, что Сандерс опережает Буттиджича. Байден и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен явно отстают от них. На пятом месте – сенатор от Миннесоты Эми Клобушар.

Праймериз пройдут во вторник, через неделю после того, как Буттиджич опередил Сандерса с очень небольшим отрывом на кокусах в Айове. Три других упомянутых кандидата существенно отстали от них.

Буттиджич заявил, что демократам «будет гораздо труднее» вытеснить Трампа из Белого дома после первого срока, если кандидатом от партии станет Сандерс.

При этом Буттиджич заявил: «Я буду самым прогрессивным президентом за полвека».

По словам Байдена, если список демократов возглавит Сандерс, то нанесение поражения Трампу превратится в «более крутой подъем».

Тем временем, президент в воскресенье продолжил тему недавнего оправдания по итогам процедуры импичмента, перепечатывая в «Твиттере» похвалы от сторонников и критикуя демократов.

«Демократы сошли с ума, они готовы на все. Честность и правда ничего не значат для них. Они серьезно ранены. Подсчет голосов в Айове обернулся для них катастрофой», – написал Трамп.

Байден, Сандерс и Уоррен подвергли критике Буттиджича, который год назад был неизвестен как политическая фигура в масштабе страны. С учетом победы в Айове, Буттиджич станет первым претендентом на номинацию, располагающим своими делегатами на партийном съезде, который является открытым геем.

Байден, сославшись на свою длительную работу в Вашингтоне, принизил опыт работы Буттиджича на посту мэра Саут-Бенда. По словам Байдена, Буттиджич «не смог объединить чернокожее сообщество» в городе. В США афроамериканские избиратели, как правило, голосуют за демократических кандидатов в президенты, но в 2016 году их явка оказалась ниже ожидаемой, что негативно отразилось на шансах Хиллари Клинтон, противостоявшей Трампу.

Буттиджич заявил, что в случае избрания, он в первый же день в Белом доме инициирует разработку «систематического плана» по борьбе с расизмом в стране.

Буттиджич собирает средства на кампанию у миллиардеров, но Уоррен и Сандерс, которые полагаются на небольшие пожертвования, раскритиковали его за эту практику.

«Коалиция миллиардеров – это не совсем то, что приведет нас к вершине, – завила Уоррен, выступая по каналу АВС. – Насколько я вижу ситуацию сейчас, у нас есть правительство, которое работает хорошо в интересах все более и более узкой верхушки. Это было верно на протяжении десятилетий, и ситуация становилась все хуже и хуже».

Сандерс подверг критике используемую Буттиджичем стратегию сбора средств Буттиджича, заявив: «В этом и состоит проблема, независимо от того, консерватор вы или прогрессист. Это миллиардеры и интересы больших денег, которые контролируют политический и законотворческий процессы в этой стране».

«И если вы, как мэр Буттиджич, берете огромные взносы от руководителей фармацевтической индустрии, от страховых компаний, от Уолл-стрит, то неужели кто-то всерьез поверит, что вы… будете представлять интересы трудящихся?» – вопросил Сандерс.

Он сказал, что «невероятно гордится» тем фактом, что его кампания получила больше пожертвований по числу людей, «чем любой кандидат в истории США». При этом средний размер пожертвования составил 18,5 долларов.

«Мы – кампания рабочего класса, которая ведется рабочим классом в интересах рабочего класса», – сказал Сандерс.

«Вы считаете, что когда главы крупных фармацевтических компаний вносят пожертвования в вашу кампанию, вы сможете им противостоять? Думаю, –заявил Сандерс, – здравый смысл подсказывает, что когда вы берете деньги и зависите от миллиардеров, то вы не сможете противостоять им и, по существу, не будете представлять рабочие семьи».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет