Предложена новая методика борьбы со стрессом

Предложена новая методика борьбы со стрессом

09.02.2020, 22:52, Новости дня

Команда исследователей из медицинского института Тульского государственного университета сообщила о новой методике, использование которой позволит по отклонениям в нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной системах диагностировать патологии.

Эксперты рассказали, что над новой методикой они работали на протяжении длительного периода времени. В итоге ими была получена уникальная методика, которую они уже успели запатентовать. Сообщается, что созданный способ оценки стрессоустойчивости организма позволил вывести показатели, которые показывают любые сдвиги в способности организма справляться с психическими нагрузками. Методика лечения стресса, в свою очередь, включает в себя воздействие токов определенной частоты на черепно-мозговую коробку, и параллельное применение медикаментов.

Курс лечения длится около недели, а сама процедура в день занимает всего 20 минут.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика