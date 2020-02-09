Предложена новая методика борьбы со стрессом

Команда исследователей из медицинского института Тульского государственного университета сообщила о новой методике, использование которой позволит по отклонениям в нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной системах диагностировать патологии.
Эксперты рассказали, что над новой методикой они работали на протяжении длительного периода времени. В итоге ими была получена уникальная методика, которую они уже успели запатентовать. Сообщается, что созданный способ оценки стрессоустойчивости организма позволил вывести показатели, которые показывают любые сдвиги в способности организма справляться с психическими нагрузками. Методика лечения стресса, в свою очередь, включает в себя воздействие токов определенной частоты на черепно-мозговую коробку, и параллельное применение медикаментов.
Курс лечения длится около недели, а сама процедура в день занимает всего 20 минут.
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