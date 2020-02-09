Известно, чем опасно вздрагивание перед сном

Исследователи рассказали, что вздрагивание перед засыпанием само по себе является симптомом ряда заболеваний, а потом игнорировать его нельзя.
Науке давно известно, что фокальная разновидность вздрагиваний происходит при сокращении одной мышцы. Обычно человек чувствует импульс в нижней части тела и просыпается на несколько секунд. Ранее ученые нашли связь между сокращением мышц и последними импульсами мозга к нервам перед переходом в состояние сна. Недавно проведенное исследование показало, что на самом деле частое вздрагивание свидетельствует о наличии огромного количества проблем, игнорировать которые нельзя.
Эксперты отметили, что подобные вздрагивания свидетельствуют о таких недугах как диабет, почечная недостаточность, нервные расстройства, а также гипотиреоз. Особенно важно обратиться за помощью к специалистам в случае, если тик наблюдается во время бодрствования.
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