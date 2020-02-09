Под Челябинском закрывают карантинный центр для людей с подозрением на коронавирус после стихийного протеста

Глава Минздрава Челябинской области заявил, что власти закрывают карантинный центр для наблюдения за состоянием граждан Китая в деревне Ужевка после стихийных протестов жителей, сообщает местный новостной портал 74.ru.

«Больше к вам никого не привезут. Вопрос мы решили. Здесь больше никого размещать не будут», – цитирует Семенова издание Znak.

Как сообщалось ранее, карантинный центр разместили в оздоровительном лагере «Утес» и направили туда шестерых граждан Китая. Местные жители вышли с протестами в близлежащих жилых пунктах Рощино и Есаульском, а затем перекрыли дорогу к центру в Ужевке. По словам протестующих, карантинный центр находится слишком близко к жилым домам.

Сейчас шестерых пациентов, которые ранее находились в Ужевке, распределяют по другим медицинским учреждениям, пишет издание со ссылкой на региональный Минздрав.

Как пишет 74.ru несколько жителей выехали на трассу вместе с машиной, в которой находились граждане из КНР, и проследили, что их действительно вывозят из населенного пункта.

Ранее аналогичная ситуация произошла в селе Варна. Как пишет Znak, местные жители угрожали перекрыть дорогу из-за планов властей организовать карантин в профилактории «Тополек». После встречи протестующих с вице-губернатором Челябинской области Анатолием Векшиным центр перенесли в Ужевку.

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