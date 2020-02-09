Киев обещал не загонять 18-летних украинцев в армию насильно в 2020 году

Призыв на срочную службу для украинцев, которым не исполнилось 20 лет, в 2020 году будет только на добровольной основе, сообщил глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк.
Он заверил, что с призыв «с 20-ти лет будет обязательным, а с 18 и 19-ти исключительно с согласия призывников», передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на «Украина 24».
Напомним, на Украине призыв на срочную военную службу касался граждан 20-27 лет, но в январе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве с 18 лет. При этом в рамках весеннего призыва 18- и 19-летние молодые люди могут получить отсрочку.
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